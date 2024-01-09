Video Dünya Hakime saldıran sanığa "Hannibal" kostümü giydirdiler | Video
Hakime saldıran sanığa

Hakime saldıran sanığa "Hannibal" kostümü giydirdiler | Video

09.01.2024 | 09:18

Geçtiğimiz hafta, Deobra Redden Swan isimli sanık, kendisine hapis cezası veren Clark İlçe Bölge Mahkemesi Yargıcı Mary Kay Holthus'un adeta üzerine uçarak saldırmış, polislerin araya girmesiyle kurtarılan hakimin kafasından yaralanmıştı. Sanığın yargılanmasına dün devam edildi. Hakimin değişmediği duruşmada, Deobra Redden Swan'a giydirilen maske ve eldivenler dikkat çekti.

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