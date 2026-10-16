Bolu'da silah ve suç paylaşımı yapan hesaplara operasyon: 21 gözaltı | Video
16 Ekim 2026 16:53
A)Bolu’da sosyal medyada silah ve suç içerikli paylaşımlar yapan hesaplara yönelik 22 adrese düzenlenen operasyonda 21 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformları üzerinden silahlı ve suç içerikli paylaşımlar yaparak vatandaşların can güvenliğini tehdit eden, silaha, suça ve yeni nesil suç örgütlerine özendirici içerikler paylaşan hesapları tespit etti. Son dönemde okullarda yaşanan silahlı saldırıların ardından, söz konusu paylaşımların özellikle yaşı küçük çocuklar üzerinde dolaylı veya psikolojik etkiler oluşturabileceği ve benzer olayların yaşanmasına zemin hazırlayabileceği ihtimali üzerine harekete geçildi. Bu kapsamda, suçun önlenmesi amacıyla Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında 21 şüpheliye yönelik 22 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 6 ses ve gaz fişeği atabilen tabanca, tabancalara ait 5 şarjör, farklı ebatlarda 336 tabanca fişeği, 4 av tüfeği, farklı ebat ve özelliklerde 144 av tüfeği kartuşu ile 2 kesici alet ele geçirildi. Operasyon kapsamında 21 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
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