Bolu'da silah ve suç paylaşımı yapan hesaplara operasyon: 21 gözaltı | Video

16 Ekim 2026 16:53

A)Bolu’da sosyal medyada silah ve suç içerikli paylaşımlar yapan hesaplara yönelik 22 adrese düzenlenen operasyonda 21 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.