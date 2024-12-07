Halep’e dönen Suriyeli Elif’ten Başkan Erdoğan’a teşekkür: Çok mutluyum, savaş bitti Halep’e geldik

Halep kent merkezinde yaşam yeniden başlıyor...Suriyeli muhaliflerin ilerleyişi sürüyor. Muhaliflerin Halep ve Hama'yı alıp Humus'ta ilerleme kaydetmesi rejimi panikletti. Halep, İdlib kırsalı ve Hama'yı dokuz günde ele geçiren Suriyeli muhalifler, Düşmanı Caydırma Operasyonu'nun 10'uncu gününde ülkenin en büyük üçüncü kenti Humus'a ulaştı.

"ÇOK MUTLUYUM, SAVAŞ BİTTİ HALEP'E GELDİK"

Türkiye'de doğan ve memleketi Halep'e ilk defa gelen 10 yaşında Suriyeli Elif, A Haber yayında duygularını dile getirdi. A Haber Muhabiri Mehmet Geçgel'in mikrofon uzattığı Elif, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini sundu.

"TEŞEKKÜR EDERİZ ERDOĞAN"

Küçük Elif, "Çok mutluyum, savaş bitti Halep'e geldik. Teşekkür ederiz Erdoğan, sen bize 10 sene tahammül ettin." İfadelerini kullandı.

Memleketi Halep'e ilk defa gelen 10 yaşındaki Suriyeli Elif "Teşekkür ederiz Erdoğan"

TÜRKİYE'DEKİ BİRÇOK SURİYELİ AİLE, DÖNÜŞ İÇİN HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Özellikle muhaliflerin Halep'i rejim güçlerinden alması ve ilerleyişine hızla devam etmesi sonrası Türkiye'de yaşayan Suriyelileri de memlekete dönüş heyecanı sardı.

Yaşanan gelişmelerin ardından Türkiye'de yaşanan Halepliler, alabildikleri eşyalarıyla Öncüpınar Sınır Kapısı'na gelerek yaptıkları resmi işlemlerin ardından kesin dönüş yapıyor.

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.

Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı.

Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başlamıştı.

Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi, terörden kurtarılmıştı.