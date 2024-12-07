Video Haber Memleketi Halep'e ilk defa gelen 10 yaşındaki Suriyeli Elif "Teşekkür ederiz Erdoğan"
Memleketi Halep'e ilk defa gelen 10 yaşındaki Suriyeli Elif

Memleketi Halep'e ilk defa gelen 10 yaşındaki Suriyeli Elif "Teşekkür ederiz Erdoğan"

07.12.2024 | 12:50

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