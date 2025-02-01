Halep’te PKK/YPG’den kurtarılan fabrikada terör tünelleri bulundu

Anadolu Ajansı (AA) ekibinin görüntülediği Tel Susin köyündeki çimento fabrikasında tespit edilen tünelin birbirine bağlı birçok bölmesi bulunuyor. Toplantı ve dinlenme odaları, banyo-tuvalet ve mutfakların yer aldığı tüneldeki odalarda terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ve örgüt mensuplarına ait fotoğraflar dikkati çekti.