Hamas yetkilisinden ateşkes açıklaması: Eğer yeni girişim...

Bereke, son ateşkes girişimi ve Hamas hareketinin bu konudaki tutumu hakkında AA'ya değerlendirmelerde bulundu.

Bereke, "Hamas ve Filistin direniş grupları, kalıcı ateşkes, siyonist işgal ordusunun Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesi, yerinden edilenlerin evlerine dönüşü ve Gazze'nin yeniden imar ve inşası başta olmak üzere Filistin halkının taleplerini gerçekleştirecek her türlü girişime açıktır." dedi.

Hareketin, Mısır ve Katar'ın ateşkese yönelik yeni girişimlerine "olumlu yanıt verdiğini" belirten Bereke, arabuluculara Filistin halkının bu taleplerini gerçekleştirecek her türlü girişimi desteklediğini bildirdiğini söyledi.