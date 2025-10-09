Hamas duyurdu! Gazze’de kalıcı ateşkes başladı: Türkiye’ye teşekkür

"ERDOĞAN HARİKA BİR İŞ ÇIKARDI"

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, "Gazze'de savaşı bitirdik. Barış için büyük bir anlaşma oldu. Gazze'yi yavaşça inşa edeceğiz. Mısır'a gideceğim, yeni imza atacağız. Gazze konusunda Türkiye, Katar ve Mısır'a teşekkür ediyorum. Erdoğan harika bir iş çıkardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bireysel olarak sürece dahil oldu, ilgilendi, Hamas ve diğer gruplarla bağlantı kurdu. Ona çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Trump, Hamas'ın pazartesi ya da salı günü rehineleri serbest bırakacağını da sözlerine ekledi.