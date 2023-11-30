Hamas önce tedavi etti sonra serbest bıraktı! Annesi gözyaşlarına boğuldu





HAMAS TIBBİ MÜDAHALEYE AİT ANLARI PAYLAŞILMIŞTI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 16 Ekim'de çatışmaların ilk gününde esir alınan ve yaralı olan Mia Shem'e yapılan tıbbi müdahaleye ait anları paylaşmıştı. Shem yaptığı açıklamada, "Gazze'deyim ve el-Kassam Tugayları beni tedavi ederek 3 saat süren bir ameliyat gerçekleştirdi. Benimle ilgileniyorlar, ilaç veriyorlar, her şey yolunda" ifadelerini kullanmış, "Bir an önce evime, ailemin, annemin, babamın, kardeşlerimin yanına dönmeyi istiyorum" demişti.

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