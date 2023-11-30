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Giriş Tarihi: 30.11.2023 22:27

Hamas önce tedavi etti sonra serbest bıraktı! Annesi gözyaşlarına boğuldu

Hamas’ın daha önce tedavi ettiği ve bugün serbest bıraktığı İsrailli esir Mia Shem’in annesi Keren Shem, kızının serbest bırakıldığına dair haberi alınca gözyaşlarına tutamadı

İHA
Hamas önce tedavi etti sonra serbest bıraktı! Annesi gözyaşlarına boğuldu

Gazze Şeridi'ndeki insani aranın 7'nci gününde esir takası devam ediyor. Hamas İsrailli esir 21 yaşındaki Mia Shem ve 40 yaşındaki Amit Soussana'yı serbest bırakmasının ardından Mia Shem'in annesi Keren Shem, telefonda kızının serbest bırakıldığına dair haberi alınca gözyaşlarına tutamadı.



HAMAS TIBBİ MÜDAHALEYE AİT ANLARI PAYLAŞILMIŞTI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 16 Ekim'de çatışmaların ilk gününde esir alınan ve yaralı olan Mia Shem'e yapılan tıbbi müdahaleye ait anları paylaşmıştı. Shem yaptığı açıklamada, "Gazze'deyim ve el-Kassam Tugayları beni tedavi ederek 3 saat süren bir ameliyat gerçekleştirdi. Benimle ilgileniyorlar, ilaç veriyorlar, her şey yolunda" ifadelerini kullanmış, "Bir an önce evime, ailemin, annemin, babamın, kardeşlerimin yanına dönmeyi istiyorum" demişti.

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Hamas önce tedavi etti sonra serbest bıraktı! Annesi gözyaşlarına boğuldu
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