Hamas, Mia Shem isimli 21 yaşındaki İsrailli rehinenin görüntülerini yayınladı | Video 17.10.2023 | 09:31 Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeida yaptığı açıklamada, “Gazze'deki İsrailli rehinelerin sayısı 200 ila 250 arasında değişiyor ve El Kassam Tugaylarının elinde bulunanların sayısı 200” ifadelerini kullanarak, “İsrail bombardımanlarında şu ana kadar 22 rehine hayatını kaybetti” dedi. Mia Shem isimli bir rehinenin de görüntüleri paylaşıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Hamas, Mia Shem isimli 21 yaşındaki İsrailli kadın esirin görüntülerini yayınladı. Kadının tedavi görüntülerini içeren videoda Shem'in 'Lütfen en kısa zamanda bizi buradan çıkarın' dediği anlar da yer aldı. İsrail Savunma Kuvvetleri, Mia'nın geçen hafta kaçırıldığını doğruladı ve yetkililerin Mia'nın ailesiyle iletişime geçerek onlarla temas halinde oldukları açıklandı.

Üç saat boyunca ameliyat edildiğini kameraya anlatan kadın, 'Bana bakılıyor, ilaç alıyorum. Sadece bir an önce evime, aileme, anne babama, kardeşlerime dönmeyi istiyorum. Lütfen beni bir an önce buradan çıkarın' dedi. İsrail basını bunu 'propaganda klibi' olarak nitelendirdi. Times of Israel söz konusu videonun Hamas askeri sözcüsü Ebu Ubeida'nın rehine sayısını açıklamasının ardından geldiğine dikkat çekti.

Hamas'ın askeri kanadı İzzettin El-Kassam Tugaylarının Sözcüsü, ellerinde 200 ila 250 kadar rehine olduğunu, şartlar sağlandığında serbest bırakacaklarını aktardı. Hamas, farklı milletlerden ellerinde olan tutsakları, 'koşullar izin verdiğinde serbest bırakacaklarını' duyurdu