Hastane saldırıları ilk değil!

İsrail'in Filistin hastanelerine yönelik saldırıları ilk değil. 2014'de Filistin topraklarında askeri operasyon başlatan İsrail kuvvetleri Vefa Hastanesi'ni bombaladı. Hedef haline gelen hastane, yaşlıları için bir rehabilitasyon merkezi görevini görüyordu. Ayrıca hastanede çocuklar da tedavi ediliyordu.27 Ekim 2018 tarihinde İsrail bir kez daha hastaneleri hedef aldı. Gazze'de faaliyet gösteren Endonezya Hastanesi, İsrail tarafından havadan bombadrımana tabi tutuldu. Saldırılar sonrası onlarca masum yaralanırken, hastane kullanılamaz hale geldi.2021'de Beit Hanoun Hastanesi ve Hala Al Shawa Sağlık Merkezi'ni tamemen kullanılamaz hale getirildi. Saldırılar neticesinde 950 Filistinli yaralandı.