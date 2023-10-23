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Giriş Tarihi: 23.10.2023

Hastane saldırıları ilk değil!

HARUN SEKMEN HARUN SEKMEN
Hastane saldırıları ilk değil!
İsrail'in Filistin hastanelerine yönelik saldırıları ilk değil. 2014'de Filistin topraklarında askeri operasyon başlatan İsrail kuvvetleri Vefa Hastanesi'ni bombaladı. Hedef haline gelen hastane, yaşlıları için bir rehabilitasyon merkezi görevini görüyordu. Ayrıca hastanede çocuklar da tedavi ediliyordu.

SİSTEM ÇÖKERTİLİYOR
27 Ekim 2018 tarihinde İsrail bir kez daha hastaneleri hedef aldı. Gazze'de faaliyet gösteren Endonezya Hastanesi, İsrail tarafından havadan bombadrımana tabi tutuldu. Saldırılar sonrası onlarca masum yaralanırken, hastane kullanılamaz hale geldi.

950 FİLİSTİNLİ YARALANDI
2021'de Beit Hanoun Hastanesi ve Hala Al Shawa Sağlık Merkezi'ni tamemen kullanılamaz hale getirildi. Saldırılar neticesinde 950 Filistinli yaralandı.
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Hastane saldırıları ilk değil!
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