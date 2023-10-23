Hastaneler mezarlık oldu, kim kimdir bilmeden gömüyoruz

Gazze'deki son durumu Nasır Hastanesi Başhekimi Doktor Velit Abuhatab ile konuştuk.Hastaneler adeta bir mezarlık. hayyat olanlar da burada ölümü bekliyor. Zaten olaylardan öncesinde de tıbbi malzeme eksiğimiz vardı. Son 15 gündür ise durum çok daha vahim. Elektrik yok. Yakıt sorunumuz var. Sağlık hizmetleri durma noktasında. Enerjisiz hastane olmaz. Yoğun bakımda hastalarımız var. Yenidoğan yoğun bakımlarımız var. Birçok acil ameliyatlar ertelendi. Sadece Gazze şehrinde 50 bin gebe kadın var. Bunların hiçbirine tıbbi müdahele yapılamıyor. 8 aylık hamile bir kadın şehit olmuştu. Karnındaki çocuğunu aldık. O masumu hayatta tutmaya çalışıyoruz.25 şehidi künyesiz gömdük. Yani ailelerine gösteremedik. Kim kimdir bilemeden gömdük. Belki tanıdıkları çıkar diye fotoğraflarını sakladık. Bu bir soykırımdır. İnsanlık dışı bir durumla karşı karşıyayız.