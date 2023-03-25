Hatasız günü geçmiyor: ABD Başkanı Joe Biden’dan yeni gaf!

ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı gaflar nedeniyle gündemden düşmüyor. Göreve geldiği günden bu yana hasta ve şaşkın halleri dikkat çeken Biden'ın koltukta uzun süre kalamayacağı konuşuluyor.
Yaptığı gafları ve sendelemeleri ile çok konuşulan Biden, bir kez daha gündem oldu.
Kanada'ya resmi ziyaret gerçekleştirmek üzere başkent Ottowa'da bulunan Biden ile Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ortak basın toplantısı düzenledi.
Ortak basın toplantısı sırasında kürsüde konuşan Biden, göçmenlik politikası hakkında Kanada'ya övgüde bulunmak istedi.
Biden, Kanada'nın göçmenlik politikası hakkında konuşurken, "Bugün Çin'i alkışlıyorum" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Biden'dan yeni gaf! Kanada ile Çin'i karıştırdı | Video
Hemen kendini düzelterek ve "Affedersiniz, Kanada'yı alkışlıyorum ... Çin hakkında ne düşündüğümü anlayabilirsiniz" diyen Biden'ın bu gafı üzerine kalabalık salon kahkahaya boğuldu.
Biden'ın Çin gafı, ABD'nin yanı sıra Kanada'nın da gündemine oturdu. ABD ile uzun zamandır tansiyonu yüksek olduğu bilinen Çin'in son yıllarda Kanada ile de arası gergin. Huawei Technologies'in mali işler müdürü, 2018'in sonlarında ABD'nin banka dolandırıcılığı için tutuklama emriyle Vancouver'da gözaltına alındığında Çin sert tepki göstermişti.