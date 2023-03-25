ABD Başkanı Joe Biden'dan yeni gaf! Tüm salon kahkahaya boğuldu... | Video

Göreve geldiği günden bu yana kürsüde yaptıkları ve söylemleri ile gündemden düşmeyen ABD Başkanı Joe Biden yine şaşırtmadı. Yürürken tökezlemeleri, hayali kişilerle el sıkışmaları olay olan Biden bu kez gittiği Kanada’da yaptığı gafla salonda bulunanları kendine güldürdü.