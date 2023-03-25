Video Dünya ABD Başkanı Joe Biden'dan yeni gaf! Tüm salon kahkahaya boğuldu... | Video
ABD Başkanı Joe Biden'dan yeni gaf! Tüm salon kahkahaya boğuldu... | Video

ABD Başkanı Joe Biden'dan yeni gaf! Tüm salon kahkahaya boğuldu... | Video

25.03.2023 | 09:32

Göreve geldiği günden bu yana kürsüde yaptıkları ve söylemleri ile gündemden düşmeyen ABD Başkanı Joe Biden yine şaşırtmadı. Yürürken tökezlemeleri, hayali kişilerle el sıkışmaları olay olan Biden bu kez gittiği Kanada’da yaptığı gafla salonda bulunanları kendine güldürdü.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

ABD, Suriye’deki roketli saldırıya misilleme olarak hava saldırısı düzenledi | Video 00:07
ABD, Suriye'deki roketli saldırıya misilleme olarak hava saldırısı düzenledi | Video 25.03.2023 | 11:59
İranlı milislerden ABD üssüne saldırı! | Video 00:08
İranlı milislerden ABD üssüne saldırı! | Video 25.03.2023 | 11:56
Suriye’de sıcak çatışma! ABD savaş uçakları havalandı | Video 00:20
Suriye’de sıcak çatışma! ABD savaş uçakları havalandı | Video 25.03.2023 | 11:53
ABD’de hortum felaketi: 11 ölü! | Video 00:20
ABD’de hortum felaketi: 11 ölü! | Video 25.03.2023 | 11:37
ABD’de çikolata fabrikasında korkunç patlama kamerada: 2 ölü | Video 00:29
ABD’de çikolata fabrikasında korkunç patlama kamerada: 2 ölü | Video 25.03.2023 | 10:31
ABD Başkanı Joe Biden’dan yeni gaf! Tüm salon kahkahaya boğuldu... | Video 00:07
ABD Başkanı Joe Biden'dan yeni gaf! Tüm salon kahkahaya boğuldu... | Video 25.03.2023 | 09:32
Mescid-i Aksa’da 100 bin kişi cuma namazı kıldı | Video 03:54
Mescid-i Aksa'da 100 bin kişi cuma namazı kıldı | Video 24.03.2023 | 15:28
Tayvan’da şiddetli rüzgara kapılan dev çadır uçtu: 1 yaralı | Video 00:18
Tayvan’da şiddetli rüzgara kapılan dev çadır uçtu: 1 yaralı | Video 24.03.2023 | 10:43
AB liderlerinden Türkiye çağrısı | Video 09:13
AB liderlerinden Türkiye çağrısı | Video 24.03.2023 | 08:43
Fransa’da protestocular polisle çatıştı: 58 gözaltı | Video 09:58
Fransa'da protestocular polisle çatıştı: 58 gözaltı | Video 23.03.2023 | 23:31
Heyelanda yıkılan evden polisin üzerine derin dondurucu düştü | Video 00:29
Heyelanda yıkılan evden polisin üzerine derin dondurucu düştü | Video 23.03.2023 | 16:28
İspanya’da 100’den fazla tarih öncesi gravür bulundu | Video 01:26
İspanya'da 100'den fazla tarih öncesi gravür bulundu | Video 23.03.2023 | 14:58
California’da sel ve fırtına: 2 ölü | Video 01:21
California’da sel ve fırtına: 2 ölü | Video 23.03.2023 | 13:35
Avustralya’da kargo uçağında 52 kilogram metamfetamin bulundu | Video 01:15
Avustralya’da kargo uçağında 52 kilogram metamfetamin bulundu | Video 23.03.2023 | 12:34
Gazze’de ilk teravih namazı kılındı | Video 02:37
Gazze'de ilk teravih namazı kılındı | Video 23.03.2023 | 08:35
Rusya’dan Ukrayna’ya İHA saldırısı: 4 ölü, 20 yaralı | Video 01:38
Rusya’dan Ukrayna’ya İHA saldırısı: 4 ölü, 20 yaralı | Video 22.03.2023 | 19:25
ABD’de yine polis şiddeti! Siyahi genci gözaltında nefessiz bırakıp öldürdüler | Video 02:39
ABD’de yine polis şiddeti! Siyahi genci gözaltında nefessiz bırakıp öldürdüler | Video 22.03.2023 | 13:12
Suriye: İsrail, Halep Havalimanı’na saldırı düzenledi | Video 00:33
Suriye: "İsrail, Halep Havalimanı'na saldırı düzenledi" | Video 22.03.2023 | 13:12
Afganistan ve Pakistan’ı vuran depremde 12 kişi öldü | Video 01:04
Afganistan ve Pakistan’ı vuran depremde 12 kişi öldü | Video 22.03.2023 | 13:12
Rus barış gücü, Ermeni grupların Karabağ’a yasa dışı askeri sevkiyatına eşlik ediyor | Video 01:29
Rus barış gücü, Ermeni grupların Karabağ’a yasa dışı askeri sevkiyatına eşlik ediyor | Video 22.03.2023 | 10:18

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA