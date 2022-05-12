Havada panik anları! Pilot bilincini kaybedince kumanda yolcuya geçti: "Nasıl uçuracağımı bilmiyorum"

Yerel basında çıkan haberlere göre, deneyimsiz bir yolcu, pilotun hastalanmasının ardından 10 Salı günü Florida havaalanına zorunlu iniş yapmak zorunda kaldı. "Burada ciddi bir durumum var. Pilotumun bilinci kapalı. NBC'nin aktardığı aramanın bir kaydına göre yolcu, uçağı nasıl uçuracağımı bilmiyorum" dedi.
Kimliği belirlenemeyen kişi, Miami'nin yaklaşık 110 km kuzeyindeki Palm Beach Uluslararası Havalimanı'na inene kadar adımlarını yönlendiren bir hava trafik kontrolörünün yardımını aldı.
Bir Cessna 208'den gelen acil durum çağrısı öğlen saatlerinde geldi ve havaalanının kuzeyindeki Port Pierce hava kontrol kulesi tarafından alındı. Hava kontrolörü yolcuya pozisyonunun ne olduğunu sorduğunda, uçaktaki adam hiçbir fikri olmadığını söyledi.
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"Önümde Florida sahilini görüyorum ve hiçbir fikrim yok" dedi. Oradan, kule operatörü muhatabından uçağın "kanatlarını düz" tutmasını ve sahili kuzeye veya güneye doğru takip etmeye çalışmasını istedi.
Tek motor, kontrol kulesinden alınan tavsiyeyle dakikalar sonra karaya indi. Palm Beach kontrolörü yaptığı açıklamada, "uçak olaysız bir şekilde indi ve bir hasta yerel bir hastaneye nakledildi" dedi. Amerika Birleşik Devletleri Federal Havacılık İdaresiolayı araştırıyor.
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