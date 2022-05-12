Havada panik anları! Pilot bilincini kaybedince kumanda yolcuya geçti: "Nasıl uçuracağımı bilmiyorum"

Yerel basında çıkan haberlere göre, deneyimsiz bir yolcu, pilotun hastalanmasının ardından 10 Salı günü Florida havaalanına zorunlu iniş yapmak zorunda kaldı. "Burada ciddi bir durumum var. Pilotumun bilinci kapalı. NBC'nin aktardığı aramanın bir kaydına göre yolcu, uçağı nasıl uçuracağımı bilmiyorum" dedi.