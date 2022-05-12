Video Dünya ABD'nin Florida eyaletinde pilot bayılınca uçağı havalimanına yolcu indirmişti! Uçağın iniş anı kamerada | Video
ABD'nin Florida eyaletinde pilot bayılınca uçağı havalimanına yolcu indirmişti! Uçağın iniş anı kamerada | Video

ABD'nin Florida eyaletinde pilot bayılınca uçağı havalimanına yolcu indirmişti! Uçağın iniş anı kamerada | Video

12.05.2022 | 10:00

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

ABD’de yazlık ev, kıyı erozyonunda dalgalara kapıldı | Video 01:23
ABD’de yazlık ev, kıyı erozyonunda dalgalara kapıldı | Video 12.05.2022 | 11:58
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, El Cezire muhabiri için yapılan anma törenine katıldı | Video 01:24
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, El Cezire muhabiri için yapılan anma törenine katıldı | Video 12.05.2022 | 11:53
Florida’da sürücüsü fenalaşan aracı çevredekiler durdurdu | Video 02:20
Florida'da sürücüsü fenalaşan aracı çevredekiler durdurdu | Video 12.05.2022 | 11:04
IKBY’deki restoranda gaz patlaması: 15 yaralı | Video 00:56
IKBY’deki restoranda gaz patlaması: 15 yaralı | Video 12.05.2022 | 10:22
ABD’nin Florida eyaletinde pilot bayılınca uçağı havalimanına yolcu indirmişti! Uçağın iniş anı kamerada | Video 00:37
ABD'nin Florida eyaletinde pilot bayılınca uçağı havalimanına yolcu indirmişti! Uçağın iniş anı kamerada | Video 12.05.2022 | 10:00
ABD’de pilotu bayılan uçak, deneyimsiz yolcu tarafından havalimanına indirildi | Video 01:26
ABD'de pilotu bayılan uçak, deneyimsiz yolcu tarafından havalimanına indirildi | Video 12.05.2022 | 09:52
Çin’de 122 kişiyi taşıyan uçak pistte alev aldı! Panik anları kamerada | Video 01:13
Çin’de 122 kişiyi taşıyan uçak pistte alev aldı! Panik anları kamerada | Video 12.05.2022 | 09:28
Sekizinci katta asılı kalan 3 yaşındaki çocuk son anda kurtarıldı! Korku dolu anlar kamerada | Video 01:29
Sekizinci katta asılı kalan 3 yaşındaki çocuk son anda kurtarıldı! Korku dolu anlar kamerada | Video 12.05.2022 | 09:19
Meksika, 84 orman yangını ile mücadele ediyor | Video 01:22
Meksika, 84 orman yangını ile mücadele ediyor | Video 12.05.2022 | 08:45
İran’daki şenlikte nefes kesen tef gösterisi | Video 02:16
İran’daki şenlikte nefes kesen tef gösterisi | Video 11.05.2022 | 14:28
Çin’in Tianzhou-4 kargo aracı uzay istasyonuna kenetlendi | Video 00:36
Çin'in Tianzhou-4 kargo aracı uzay istasyonuna kenetlendi | Video 11.05.2022 | 14:28
BBC spikerinin alaycı mimikleri İngiltere’de olay yarattı | Video 00:42
BBC spikerinin alaycı mimikleri İngiltere'de olay yarattı | Video 11.05.2022 | 12:50
Küba’da oteldeki patlamada can kaybı 43’e yükseldi | Video 00:40
Küba'da oteldeki patlamada can kaybı 43'e yükseldi | Video 11.05.2022 | 11:05
Refik Anadol’un “Casa Batllo: Yaşayan Mimari” adlı NFT eseri açık artırmada 1,38 milyon dolara satıldı | Video 03:43
Refik Anadol’un “Casa Batllo: Yaşayan Mimari” adlı NFT eseri açık artırmada 1,38 milyon dolara satıldı | Video 11.05.2022 | 08:57
İsrail askerleri, muhabir Şirin Ebu Akile’yi öldürdü! İşte ilk görüntüler | Video 00:08
İsrail askerleri, muhabir Şirin Ebu Akile'yi öldürdü! İşte ilk görüntüler | Video 11.05.2022 | 08:48
İsrail askerleri Al-Jazeera’nın kadın muhabiri Şirin Ebu Akile’yi öldürdü | Video 00:54
İsrail askerleri Al-Jazeera'nın kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'yi öldürdü | Video 11.05.2022 | 08:40
Son Dakika: Yılan Adası’nda flaş gelişme! Ukraynalılar Putin’in özel teknesini vurdu! İşte dünya gündeme oturan o görüntü | Video 00:29
Son Dakika: Yılan Adası'nda flaş gelişme! Ukraynalılar Putin'in özel teknesini vurdu! İşte dünya gündeme oturan o görüntü | Video 10.05.2022 | 11:15
Yakalamaya çalışılan leopar, polise saldırdı | Video 00:37
Yakalamaya çalışılan leopar, polise saldırdı | Video 09.05.2022 | 13:23
Rusya, zafer gününü kutluyor | Video 05:31
Rusya, zafer gününü kutluyor | Video 09.05.2022 | 10:18
Son Dakika: Rusya Kızıl Meydan’da Zafer Günü’nü kutluyor: Putin’den flaş Ukrayna mesajı! | Video 09:08
Son Dakika: Rusya Kızıl Meydan'da Zafer Günü'nü kutluyor: Putin'den flaş Ukrayna mesajı! | Video 09.05.2022 | 10:36

ABD'nin Florida eyaletine doğru seyahat eden uçağın pilotu bayılınca kuleyle irtibata geçen yolcu, uçağı sorunsuz şekilde havalimanına indirmeyi başarmıştı. O yolcunun uçağı indirme anı saniye saniye kamerada...

VİDEO DEVAM EDİYOR
ABD'de pilotu bayılan uçak, deneyimsiz yolcu tarafından havalimanına indirildi | Video

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA