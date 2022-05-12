ABD'nin Florida eyaletinde pilot bayılınca uçağı havalimanına yolcu indirmişti! Uçağın iniş anı kamerada | Video
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ABD'nin Florida eyaletine doğru seyahat eden uçağın pilotu bayılınca kuleyle irtibata geçen yolcu, uçağı sorunsuz şekilde havalimanına indirmeyi başarmıştı. O yolcunun uçağı indirme anı saniye saniye kamerada...