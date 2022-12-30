Havada taciz krizi gerilimi tırmandırdı! ABD’den çok sert tepki

ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri Komutanlığı (INDO-PACOM) Çin savaş uçağının Güney Çin Denizi üzerinde ABD Hava Kuvvetlerine ait bir keşif uçağını taciz ettiğini açıkladı. ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD ile Çin arasında Pasifik bölgesindeki önleme ve taciz olaylarına bir yenisi daha eklendi.

'GÜVENLİ OLMAYAN BİR MANEVRA'

Açıklamada, "21 Aralık'ta Halk Kurtuluş Ordusu Donanmasına bağlı J-11 savaş pilotlarından biri Güney Çin Denizi üzerinde uluslararası hava sahasında yasal olarak rutin operasyonlar yürüten ABD Hava Kuvvetleri RC-135 uçağına müdahale ederken güvenli olmayan bir manevra yaptı." ifadelerine yer verildi.