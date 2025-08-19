Hedef barış anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya- Ukrayna savaşının sona ardirilmesi çalışmaları kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Avrupalı liderlerle bir araya geldi. Zelenski ile bir araya geldiği Beyaz Saray'da basın mensuplarına açıklamalarda bulunan ABD Başkanı, Zelenski ve Avrupalı liderlerle görüşmenin "yolun sonu olmadığını" belirterek, "Bir toplantı yapacağız. Sanırım bugün (dün) her şey yoluna girecek, bunu deneyeceğiz ve bunu yaptığımızda savaşı bitirme şansımız olacak" dedi. Trump, barış gücü olarak Amerikan askerlerinin Ukrayna'ya gönderilmesiyle ilgili bir soruya da, "Biz, Ukrayna ve Rusya ile çalışacağız. Herkesle çalışacağız ve eğer barış varsa, barışın uzun vadede sürmesini sağlayacağız" ifadelerini kullandı. Uzun vadeli barış için "hiç şüphem yok" ifadesini kullanan Trump, Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantileri hakkında da "Güvenlik konusunda çok fazla yardım olacak. İyi olacak.

Onlar (Avrupa) ilk savunma hattı çünkü oradalar, ancak biz de onlara yardım edeceğiz. Biz de dahil olacağız" şeklinde konuştu. Görüşmelerde Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin sağlanmasını değil, "doğrudan bir barış anlaşmasına ulaşmayı" hedeflediğini de ifade eden Trump, "Putin de anlaşma için istekli" dedi. "Başkan Trump'ın bu (Rusya-Ukrayna) savaşı durdurması ve savaşı bitirmenin diplomatik bir yolunu bulması fikrini destekledik" diyen Zelenski de açıklamasında "Bu savaşı durdurmamız, Rusya'yı durdurmamız gerekiyor ve Amerika ile Avrupa'daki ortaklarımızın desteğine ihtiyacımız var. Bunun için elimizden geleni yapacağız ve güçlü bir halk olduğumuzu gösterdiğimizi düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu. Zelenski, üçlü görüşmeye hazır olduklarını dile getirdi.

'KIYAFETİNE BAYILDIM'

Zelenski'nin, şubattaki görüşmede giydiği askeri üniformayı andıran ve eleştirilere hedef olan kıyafetinin aksine siyah bir ceket ve gömlek giymesi ancak kravat takmaması dikkati çekti. Zelenski'yi karşılayan Trump, "İnanmıyorum, bayıldım" ifadelerini kullandı.

AB LİDERLERİNDEN BİRLİK MESAJI

TRUMP'IN, Zelenski ile yaptığı ikili görüşmenin ardından Avrupa Birliği (AB) liderleriyle de bir araya geldi. Toplantıya NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, AB Komsiyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz katıldı. Trump burada yaptığı konuşmada, "Putin'in, Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantilerini kabul etmesi çok önemli bir adımdır, bu kilit noktalardan biridir. Ukrayna'ya karşı gelecekte herhangi bir saldırıyı engelleyecek bir anlaşmaya varabileceğimiz konusunda iyimserim" dedi. "Bu savaşı sonlandırmak zorundayız" diyen NATO Genel Sekreteri Rutte ise "(ABD Başkanı Trump'a) Güvenlik garantilerine katılmaya hazır olduğunuzu söylediniz.

Bu büyük bir adım, gerçekten dönüm noktası" ifadesini kullandı. AB Komisyonu Başkanı Leyen de "Güvenlik garantileri üzerinde çalıştığımızı duymak çok güzel. (NATO'nun) beşinci maddesi gibi güvenlik garantileri çok önemli" dedi. Zelenski de "ABD'nin bu kadar güçlü bir sinyal vermesi ve güvenlik garantilerine hazır olması çok önemli" dedi. Almanya Başbakanı Merz, "Bir sonraki toplantının (Ukrayna-Rusya) ateşkes olmadan gerçekleşeceğini hayal edemiyorum" diyerek, bunun için çalışmaları gerektiğini belirtti. İngiltere Başbakanı Starmer de "Üçlü toplantı, Ukrayna'nın güvenlik garantilerinin ve daha zorlu sorunların çözülmesine katkıda bulunacak" değerlendirmesini yaptı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise üçlü toplantı düzenlemesi için Ukrayna'da ölümlerin durması gerektiğini kaydetti. Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb, Rusya ile uzun bir sınırı paylaştıklarını belirterek, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına son verecek ve kalıcı barışı sağlayacak çözümlerin hemen üretilmesi gerektiğini söyledi. İtalya Başbakanı Meloni de Ukrayna'ya birlik halinde destek olmalarının önemli olduğunu dile getirerek, "Barışa ulaşmak ve adaleti sağlamak istiyorsak, bunu birleşerek yapmamız gerektiğini hatırlamalıyız" dedi.