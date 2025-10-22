Hindistan Cumhurbaşkanı’nı taşıyan helikopterin indiği pist çöktü

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, güvenlik güçlerinin helikopteri iterek güvenli bir noktaya taşıdığı görüldü. Olayda yaralanan olmazken, Cumhurbaşkanı Murmu planlanan ziyaret programına kaldığı yerden devam etti.

4 günlük ziyaret kapsamında Kerala eyaletine gelen Cumhurbaşkanı Murmu, Hindistan Hava Kuvvetleri 'ne ait Mi-17 helikopteri ile Pramadam Stadyumu 'ndaki piste iniş yaptı. İnişin ardından pistin bir kısmı çöktü.

"BETON TAM SERTLEŞMEMİŞTİ" AÇIKLAMASI

Emniyet müdürlüğünden üst düzey bir yetkili, Hint medyasına yaptığı açıklamada, helikopterin iniş noktasının son anda değiştirildiğini belirtti. Bu nedenle stadyuma geçici pistin inişten yalnızca saatler önce hazırlandığını aktaran yetkili, "Beton tam olarak sertleşmemişti. Helikopterin ağırlığı yüzünden tekerleklerin bastığı yerlerde çökmeler oluştu." ifadelerini kullandı.