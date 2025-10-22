Hindistan Cumhurbaşkanı’nı taşıyan helikopterin indiği pist çöktü
Hindistan Cumhurbaşkanı Droupadi Murmu’yu taşıyan helikopter, Kerala eyaletinde iniş yaptığı sırada pistin bir kısmında çökme meydana geldiği bildirildi. Cumhurbaşkanı Murmu, 4 günlük ziyareti kapsamında geldiği eyalette, Hindistan Hava Kuvvetleri’ne ait Mi-17 helikopteriyle Pramadam Stadyumu’na iniş yaptı.
GÜVENLİK GÜÇLERİ HELİKOPTERİ İTTİ
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, güvenlik güçlerinin helikopteri iterek güvenli bir noktaya taşıdığı görüldü. Olayda yaralanan olmazken, Cumhurbaşkanı Murmu planlanan ziyaret programına kaldığı yerden devam etti.
"BETON TAM SERTLEŞMEMİŞTİ" AÇIKLAMASI
Emniyet müdürlüğünden üst düzey bir yetkili, Hint medyasına yaptığı açıklamada, helikopterin iniş noktasının son anda değiştirildiğini belirtti. Bu nedenle stadyuma geçici pistin inişten yalnızca saatler önce hazırlandığını aktaran yetkili, "Beton tam olarak sertleşmemişti. Helikopterin ağırlığı yüzünden tekerleklerin bastığı yerlerde çökmeler oluştu." ifadelerini kullandı.