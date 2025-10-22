Video Dünya Hindistan Cumhurbaşkanı Murmu'yu taşıyan helikopterin iniş yaptığı pist çöktü | Video
Hindistan Cumhurbaşkanı Murmu'yu taşıyan helikopterin iniş yaptığı pist çöktü | Video

Hindistan Cumhurbaşkanı Murmu'yu taşıyan helikopterin iniş yaptığı pist çöktü | Video

22.10.2025 | 15:15

Hindistan Cumhurbaşkanı Droupadi Murmu'yu taşıyan helikopterin Kerala eyaletinde iniş yaptığı pistin bir kısmında çökme meydana geldi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Hindistan Cumhurbaşkanı Droupadi Murmu, 4 günlük ziyaret kapsamında Kerala eyaletine geldi. Cumhurbaşkanı Murmu'nun bulunduğu Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait Mi-17 helikopteri, Pramadam Stadyumu'ndaki piste iniş yaptı. İnişin ardından pistin bir kısmı çöktü. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, güvenlik güçlerinin helikopteri iterek güvenli bir noktaya taşıdığı görüldü. Olayda yaralanan olmazken, Cumhurbaşkanı Murmu planlanan ziyaretine devam etti. Emniyet müdürlüğünden üst düzey bir yetkili Hint medyasına yaptığı açıklamada, helikopterin iniş yerinin son anda değiştirildiğini, bu nedenle stadyuma helikopter pistinin inişten saatlerce önce yapıldığını belirtti. Yetkili, "Beton henüz tam olarak sertleşmemişti. Bu nedenle helikopter iniş yaptığında ağırlığını taşıyamadı ve tekerleklerin yere değdiği yerlerde çöküntüler oluştu" ifadelerini kullandı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hindistan Cumhurbaşkanı Murmu’yu taşıyan helikopterin iniş yaptığı pist çöktü | Video 01:54
Hindistan Cumhurbaşkanı Murmu'yu taşıyan helikopterin iniş yaptığı pist çöktü | Video 22.10.2025 | 15:15
Uganda’da iki otobüs kafa kafaya çarpıştı: En az 63 ölü | Video 00:42
Uganda’da iki otobüs kafa kafaya çarpıştı: En az 63 ölü | Video 22.10.2025 | 13:27
Uganda’da iki otobüs kafa kafaya çarpıştı: En az 63 ölü | Video 00:42
Uganda’da iki otobüs kafa kafaya çarpıştı: En az 63 ölü | Video 22.10.2025 | 11:07
Almanya Başbakanı Merz, partisinin genel merkezi önünde binlerce kişi tarafından protesto edildi | Video 05:31
Almanya Başbakanı Merz, partisinin genel merkezi önünde binlerce kişi tarafından protesto edildi | Video 22.10.2025 | 08:59
ABD Başkanı Trump: 1 Kasım itibarıyla Çin’e yüzde 155 oranında gümrük vergisi uygulanacak | Video 02:26
ABD Başkanı Trump: "1 Kasım itibarıyla Çin'e yüzde 155 oranında gümrük vergisi uygulanacak" | Video 22.10.2025 | 08:58
Motoru duran pervaneli uçak, ABD’de sahile acil iniş yaptı | Video 00:35
Motoru duran pervaneli uçak, ABD’de sahile acil iniş yaptı | Video 22.10.2025 | 08:37
ABD Başkan Yardımcısı Vance İsrail’de | Video 02:38
ABD Başkan Yardımcısı Vance İsrail'de | Video 21.10.2025 | 15:35
Gazze’de ateşkes ilan edilmesinden bu yana 87 kişi hayatını kaybetti | Video 02:10
Gazze'de ateşkes ilan edilmesinden bu yana 87 kişi hayatını kaybetti | Video 21.10.2025 | 14:33
Letonya merkezli siber suç şebekesine uluslararası polis operasyonu | Video 02:09
Letonya merkezli siber suç şebekesine uluslararası polis operasyonu | Video 21.10.2025 | 09:23
İran Dini Lideri Hamaney’den Trump’a mesaj: İran’ın nükleer gücünü yok ettiğini sanmaya devam et | Video 03:11
İran Dini Lideri Hamaney'den Trump'a mesaj: "İran'ın nükleer gücünü yok ettiğini sanmaya devam et" | Video 20.10.2025 | 16:27
Hong Kong’a inişi sırasında pistten çıkan kargo uçağı denize sürüklendi | Video 00:19
Hong Kong'a inişi sırasında pistten çıkan kargo uçağı denize sürüklendi | Video 20.10.2025 | 09:00
Paris’teki ünlü Louvre Müzesi’nde soygun! 9 parça mücevher çalındı | Video 00:26
Paris'teki ünlü Louvre Müzesi'nde soygun! 9 parça mücevher çalındı | Video 19.10.2025 | 15:03
Ukrayna, Rusya’da gaz tesisine saldırdı | Video 02:41
Ukrayna, Rusya'da gaz tesisine saldırdı | Video 19.10.2025 | 15:02
ABD’den Karayiplerde uyuşturucu yüklü denizaltına operasyon: 2 ölü, 2 yaralı | Video 00:30
ABD'den Karayiplerde uyuşturucu yüklü denizaltına operasyon: 2 ölü, 2 yaralı | Video 19.10.2025 | 08:53
Bangladeş’te havaalanında yangın: Uçuşlar askıya alındı | Video 00:51
Bangladeş’te havaalanında yangın: Uçuşlar askıya alındı | Video 18.10.2025 | 16:47
Siyonist İsrailliler Gazze Şeridi’ne gönderilen yardım tırlarının önünü kesti | Video 00:41
Siyonist İsrailliler Gazze Şeridi’ne gönderilen yardım tırlarının önünü kesti | Video 17.10.2025 | 14:42
Romanya’da apartmanda patlama: 3 ölü, 13 yaralı | Video 01:11
Romanya'da apartmanda patlama: 3 ölü, 13 yaralı | Video 17.10.2025 | 14:06
Suriye’de bombalı saldırı: 4 asker öldü, 9 asker yaralı | Video 00:25
Suriye’de bombalı saldırı: 4 asker öldü, 9 asker yaralı | Video 16.10.2025 | 15:25
Pakistan’da kamyon şarampole yuvarlandı: 15 ölü, 8 yaralı | Video 00:14
Pakistan'da kamyon şarampole yuvarlandı: 15 ölü, 8 yaralı | Video 16.10.2025 | 12:36
Trump, CIA’ye Venezuela’da operasyon yetkisi verdiğini doğruladı | Video 01:44
Trump, CIA'ye Venezuela'da operasyon yetkisi verdiğini doğruladı | Video 16.10.2025 | 11:46

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY