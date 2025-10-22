Hindistan Cumhurbaşkanı Murmu'yu taşıyan helikopterin iniş yaptığı pist çöktü | Video
22.10.2025 | 15:15
Hindistan Cumhurbaşkanı Droupadi Murmu'yu taşıyan helikopterin Kerala eyaletinde iniş yaptığı pistin bir kısmında çökme meydana geldi.
