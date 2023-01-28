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Giriş Tarihi: 28.1.2023 16:55 Son Güncelleme: 28.1.2023 17:08

Hindistan Hava Kuvvetleri’ne ait iki savaş uçağı yere çakıldı

Hindistan'da Hava Kuvvetlerine (IAF) ait iki savaş uçağının düşmesi sonucu 1 pilot hayatını kaybetti.

İHA
Hindistan Hava Kuvvetleri’ne ait iki savaş uçağı yere çakıldı

Hindistan Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Madhya Pradesh eyaletindeki Gwalior Hava Üssü'nden kalkan iki savaş uçağının eğitim uçuşu sırasında düştüğü bildirildi.

Hindistan'da iki savaş uçağı düştü: 1 ölü | Video

Uçaklardan birinde 2, diğerinde ise 1 pilotun bulunduğu aktarıldı. Hindistan medyasında yer alan haberlerde, düşen uçakların Rus yapımı Sukhoi-30 ile Fransız yapımı Mirage 2000 tipi olduğu; 1 pilotun hayatını kaybettiği, iki pilotun ise uçaktan atladığı bilgisine yer verildi.

Havada çarpışma olup olmadığı ve kazanın nasıl gerçekleştiği henüz bilinmiyor.

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Hindistan Hava Kuvvetleri’ne ait iki savaş uçağı yere çakıldı
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