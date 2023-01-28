Video Dünya Hindistan'da iki savaş uçağı düştü: 1 ölü | Video
Hindistan'da iki savaş uçağı düştü: 1 ölü | Video

Hindistan'da iki savaş uçağı düştü: 1 ölü | Video

28.01.2023 | 17:01

Hindistan'da Hava Kuvvetlerine (IAF) ait iki savaş uçağının düşmesi sonucu 1 pilot hayatını kaybetti.

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Hindistan Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Madhya Pradesh eyaletindeki Gwalior Hava Üssü'nden kalkan iki savaş uçağının eğitim uçuşu sırasında düştüğü bildirildi. Uçaklardan birinde 2, diğerinde ise 1 pilotun bulunduğu aktarıldı. Hindistan medyasında yer alan haberlerde, düşen uçakların Rus yapımı Sukhoi-30 ile Fransız yapımı Mirage 2000 tipi olduğu; 1 pilotun hayatını kaybettiği, iki pilotun ise uçaktan atladığı bilgisine yer verildi.
Havada çarpışma olup olmadığı ve kazanın nasıl gerçekleştiği henüz bilinmiyor.

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