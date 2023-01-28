Hindistan'da iki savaş uçağı düştü: 1 ölü | Video 28.01.2023 | 17:01 Hindistan'da Hava Kuvvetlerine (IAF) ait iki savaş uçağının düşmesi sonucu 1 pilot hayatını kaybetti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Hindistan Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Madhya Pradesh eyaletindeki Gwalior Hava Üssü'nden kalkan iki savaş uçağının eğitim uçuşu sırasında düştüğü bildirildi. Uçaklardan birinde 2, diğerinde ise 1 pilotun bulunduğu aktarıldı. Hindistan medyasında yer alan haberlerde, düşen uçakların Rus yapımı Sukhoi-30 ile Fransız yapımı Mirage 2000 tipi olduğu; 1 pilotun hayatını kaybettiği, iki pilotun ise uçaktan atladığı bilgisine yer verildi.Havada çarpışma olup olmadığı ve kazanın nasıl gerçekleştiği henüz bilinmiyor.