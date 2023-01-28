Hindistan'da iki savaş uçağı düştü: 1 ölü | Video
Hindistan'da Hava Kuvvetlerine (IAF) ait iki savaş uçağının düşmesi sonucu 1 pilot hayatını kaybetti.
Havada çarpışma olup olmadığı ve kazanın nasıl gerçekleştiği henüz bilinmiyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:28
Hindistan'da iki savaş uçağı düştü: 1 ölü | Video 28.01.2023 | 17:01
01:57
ABD'de zincirleme trafik kazası! 85 araç birbirine girdi: 21 yaralı | Video 28.01.2023 | 13:54
07:09
00:36
02:43
01:30
00:17
Polonya'da doğalgaz patladı: 7 yaralı | Video 27.01.2023 | 14:39
03:36
İsrail savaş uçaklarından Gazze Şeridi'ne hava saldırısı | Video 27.01.2023 | 10:52
03:30
08:14
09:33
00:55
ABD'de 25 katlı binada yangın: 1 ölü, 8 yaralı | Video 26.01.2023 | 08:29
02:09
Japonya'da kar esareti! Yüzlerce araç yollarda mahsur kaldı | Video 25.01.2023 | 10:41
01:10
06:54
Kur'an yakma skandalına bir yenisi eklendi: Bu kez Hollanda'da! | Video 23.01.2023 | 16:26
00:29
Tayland'da tren hemzemin geçitteki aracı biçti: 1 ölü, 2 yaralı | Video 23.01.2023 | 16:04
01:53
Fransa'da protestolar büyüyor! Ülke savaş alanına döndü | Video 22.01.2023 | 12:51
00:39
Halep'te 5 katlı bina çöktü: 10 ölü | Video 22.01.2023 | 11:57
00:11