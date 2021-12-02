Hindistan’da akılalmaz olay! Sınıfa giren leopar…

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde bulunan Aligarh kentinde akılalmaz bir olay yaşandı. Ülkenin bazı kesimlerinde, vahşi doğayla iç içe olan yaşam, bu kez tehlikeli anlara sahne oldu.

KORKU DOLU ANLAR KAYIT ALTINDA

Ülke basınına yansıyan haberlere göre bir okula yiyecek aramak için giren leopar, boş bir sınıfa girdi. Güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alınan görüntülere göre leopar, boş sınıfta dolaşmaya başladı. Bir süre sonra sesler gelmesiyle leopar, sandalyelerin arasında siper aldı.