Hindistan’da akılalmaz olay! Sınıfa giren leopar…

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde bulunan Aligarh kentinde akılalmaz bir olay yaşandı. Ülkenin bazı kesimlerinde, vahşi doğayla iç içe olan yaşam, bu kez tehlikeli anlara sahne oldu.
KORKU DOLU ANLAR KAYIT ALTINDA
Ülke basınına yansıyan haberlere göre bir okula yiyecek aramak için giren leopar, boş bir sınıfa girdi. Güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alınan görüntülere göre leopar, boş sınıfta dolaşmaya başladı. Bir süre sonra sesler gelmesiyle leopar, sandalyelerin arasında siper aldı.
Bir süre sonra sınıfa giren bir öğrenci, farketmeden yanaştığı leoparın varlığını anlamasıyla şoke oldu.
Bu korku dolu karşılaşmayı hafif sıyrıklarla atlatan öğrenci, kaçmayı başardığı sınıftan çıkmasının ardından yetkililere haber verdi.
Kurtarma ekipleri, tam 11 saat süren uğraşları sonucu vahşi hayvanı uyuşturarak dışarı çıkarmayı başardı.
Meraklı leopar bir anda sınıfa girdi, küçük öğrenciler ne yapacağını şaşırdı | Video
Doğal yaşamı koruma yetkilileri, vahşi hayvanların yaşam alanlarının insanlar tarafından işgal edilmesi nedeniyle böyle vakaların daha sık görüldüğünü vurguladı.