Meraklı leopar bir anda sınıfa girdi, küçük öğrenciler ne yapacağını şaşırdı | Video
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Hindistan'ın kuzeyindeki Aligarh kentinde bir leopar bir okula girip bir öğrenciye saldırdıktan sonra yakalandı. Hafif yaralanan öğrenci, saklanan leoparı görünce sınıftan koşarak çıktığını söyledi. Beş yaşındaki leopar, 11 saatlik bir çabanın ardından sonunda sakinleştirildi ve yakalandı. Yetkililer leoparın okul yakınlardaki ormandan geldiğini söyledi.