Hindistan’da öğrenci yurdu yerle bir oldu: 6 ölü

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de öğrenci yurdu çöktü. Olay nedeniyle en az 30 kişi enkaz altında kalırken, 6 kişinin de cansız bedenine ulaşıldı.

Hindistan’da öğrenci yurdu yerle bir oldu: 6 ölü
AA

India Today'in haberine göre, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki Satya Niketan bölgesinde erkek öğrenci yurdu olarak kullanılan 5 katlı binanın çökmesinin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Hindistan'da öğrenci yurdu olarak kullanılan bina çöktü! Hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi | Video

Öğrenci yurdunun yıkılması sonucu 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, yaralanan 11 kişi hastaneye kaldırıldı.

Binanın 50 yıllık olduğu ve zemin katındaki onarım çalışmaları esnasında çöktüğü bildirildi.

Hindistan’da öğrenci yurdu yerle bir oldu: 6 ölü

EN AZ 30 KİŞİ ENKAZ ALTIDA

Olayda en az 30 kişinin enkaz altında kaldığı belirtiliyor.

Hindistan İçişleri Bakanı Amit Shah, durum değerlendirmesi yapmak üzere Hindistan Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF) yetkilileriyle görüştü.

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