Hindistan’da öğrenci yurdu yerle bir oldu: 6 ölü
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de öğrenci yurdu çöktü. Olay nedeniyle en az 30 kişi enkaz altında kalırken, 6 kişinin de cansız bedenine ulaşıldı.
India Today'in haberine göre, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki Satya Niketan bölgesinde erkek öğrenci yurdu olarak kullanılan 5 katlı binanın çökmesinin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Hindistan'da öğrenci yurdu olarak kullanılan bina çöktü! Hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi | Video
Öğrenci yurdunun yıkılması sonucu 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, yaralanan 11 kişi hastaneye kaldırıldı.
Binanın 50 yıllık olduğu ve zemin katındaki onarım çalışmaları esnasında çöktüğü bildirildi.
EN AZ 30 KİŞİ ENKAZ ALTIDA
Olayda en az 30 kişinin enkaz altında kaldığı belirtiliyor.
Hindistan İçişleri Bakanı Amit Shah, durum değerlendirmesi yapmak üzere Hindistan Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF) yetkilileriyle görüştü.