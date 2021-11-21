Hipersonik füzeler yankı uyandırmıştı...ABD’li generalden Rusya itirafı!

"Rusya'nın askeri endüstri sektörü, temel ve uygulamalı bilimi sayesinde bu yönde çok ciddi bir birikim yapıldığını defalarca belirttim. Yapılan testler, Peresvet lazer silahlarının, Avangard ve Kinjal hipersonik sistemlerinin benzersiz özelliklerini inandırıcı bir biçimde doğruladı" ifadelerini kullanan Putin, "Gemi tabanlı Tsirkon hipersonik seyir füzesinin testleri tamamlanma aşamasında, bu füzeler önümüzdeki yıl Rus Donanması'na tedarik edilmeye başlanacak. Tsirkon füzesi, denizaltından yapılan fırlatma testleri sırasında verilen görevden hiç sapmadan hem karadaki, hem de denizdeki hedefleri vurdu" ifadelerini kullanmıştı.