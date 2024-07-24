Hizbullah'ın yayınladığı videoda, İsrail ordusuna ait askeri üsler, askeri kargo uçakları, kalkış pistleri, radar, elektronik gözlem, erken uyarı hava savunma sistemleri, yakıt depoları, helikopterler ve stratejik askeri noktalar görülüyor.



Hizbullah İsrail hava üssünün İHA görüntülerini ifşa etti | Video

Hizbullah daha önce de İsrail'in kuzey bölgesindeki askeri üsler, yakıt depoları, hava savunma bataryaları, Hayfa Limanı ve limanda demirleyen savaş gemisine ait görüntülerin yer aldığı iki ayrı İHA görüntüsü yayımlamıştı.