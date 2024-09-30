Hizbullah lideri Hasan Nasrallah saldırısının perde arkası! 18 yıl sonra üzüm salkımı yöntemi ile sızdılar!

Dünya nefesini tuttu Orta Doğu'daki gerilime kilitlendi. Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye'nin 31 Temmuz'da, İran'ın desteklediği ve Lübnan'da etkili olan Hizbullah hareketinin Genel Sekteteri Hasan Nasrallah Beyrut'ta suikasta uğraması sonrası gözler İran'a çevrildi. Nasrallah suikastı ile Şiiler ve İran'ın yollarının ayrılış noktasına geldiği konuşulurken İsrail, Hamas'ın Lübnan lideri Fetih Şerif Ebu El Emin'in de öldürüldüğünü belirtti.

Güngör Yavuzaslan Nasrallah suikastı sonrası yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. İran'ın Hizbullah'tan desteğini çekmediğini söyleyen Yavuzarslan, güvenlik açığına dikkat çekti. Yavuzarslan şöyle devam etti:

"HİZBULLAH ÇOK BÜYÜK BİR GÜVENLİK AÇIĞI VERDİ"

Hizbullah çok büyük bir güvenlik açığı verdi. İsrail askeri teşkilatı sızmam yerleşmiş artık. Çok özel bir silahla nokta atışıyla daireyle çizilmiş gibi vuruyor. "Biz bu saldırıları 15 yıldır hazırlıyoruz" diyorlar. Alt yapısını yaptıklarını söylüyorlar. İsrail ABD'nin verdiği teknolojiyi en üst düzeyde kullanıyor. Bu saldırıda o kadar hedeflerine ulaşmak istediler ki 20 ton bomba kullandılar. Saldırıda savaş uçakları ve SİHA'ları kullandıklarını biliyoruz. Saldırının görüntülerini de aldıklarını düşünüyorum. Bunu saldırı olarak değil de içeriden patlattıklarını düşünüyoruz. Ya içine girdi ya da çağrı cihazları ile patlatmış olabilirler. Haniyye'nin vurulduğu binayı hatırlayalım o da aynı bu şekildeydi. Zamansal ve mekansal çalışma yapmışlar. 3 kişinin burada olduğunu ve bu dairede olduklarını tespit etmişler. Bu içeriden haber almak demek.

ÜZÜM SALKIMI YÖNTEMİ KULLANIYORLAR

Üzüm salkımı denen bir yöntem ile Hizbullah'a sızıyorlar. MOSSAD'ın Beyrut birimi başta, içeride de tane tane birimler yerleştiriyor. Hizbullah'ın içindeki birimlerin birbirinden haberi yok. İki birim MOSSAD'a çalışıyor ancak birbirlerinden haberleri yok. Örneğin Nasrallah'ı izleyen ekibin diğer ekipten haberi yok ancak MOSSAD'a çalışıyorlar.

BU HİZBULLAH'A SIZMA DEĞİL, HİZBULLAH'IN İÇİNE YERLEŞMİŞLER!

Hizbullah'ı zayıflatmaya çalışıyorlar. 2006'da karadan saldırdığında Hizbullah'ın direnişi ile karşılaştı. Şimdi Hizbullah'ın komuta kademesini hedef alıyor, önce Hizbullah'ın içini boşaltıp ardından kara saldırısını hedefliyor. Bu sızmanın dışında bir yerleşme demek. Bu Hizbullah'ı içeriden çok zayıflatabilir.