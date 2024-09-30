İsrail'in Hizbullah komutanlarına suikastları ne anlama geliyor? Hedefte şimdi kim var? | Video
Gazeteci Güngör Yavuzarslan, İsrail'in Hizbullah komatanlarına gerçekleştirdiği suikastları A Haber canlı yayınında yorumladı.
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