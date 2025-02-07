Hizbullah lideri Nasrallah suikastının görüntüsü ortaya çıktı!

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail tarafından Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Eylül ayında uğradığı suikast anının görüntüsü ortaya çıktı.



İsrail saldırısında öldürülmüştü: Nasrallah suikastının görüntüsü ortaya çıktı! İşte bombanın düştüğü anlar! | Video

Arap medyasında paylaşılan ve bir binanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, bir adamın binadan çıkıp motosikletine bindiği sırada sığınak delici bombanın yola isabet ettiği, asfaltın delindiği ve ortalığın havaya uçtuğu görüldü. Motosikletteki adamın can havliyle tekrar binaya sığındığı, sokağın moloz ve toz bulutuyla kaplandığı kameraya yansıdı.