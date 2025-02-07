Video Dünya İsrail saldırısında öldürülmüştü: Nasrallah suikastının görüntüsü ortaya çıktı! İşte bombanın düştüğü anlar! | Video
İsrail saldırısında öldürülmüştü: Nasrallah suikastının görüntüsü ortaya çıktı! İşte bombanın düştüğü anlar! | Video

İsrail saldırısında öldürülmüştü: Nasrallah suikastının görüntüsü ortaya çıktı! İşte bombanın düştüğü anlar! | Video

07.02.2025 | 16:50

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail'in Beyrut'a düzenlediği bir hava saldırısında yaşamını yitirmişti. 27 Eylül'de gerçekleşen saldırıda, İsrail'in kullandığı bir tonluk sığınak delici bombalardan biri yere düşerek infilak etti. Ortaya çıkan yeni görüntülerde, bombanın düşüş anı ve etkisi net bir şekilde görülüyor. İşte Nasrallah suikastının o görüntüsü...

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