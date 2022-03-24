Hollanda basınından Türkiye’ye övgü! Arabuluculuk için ideal ülke





'DAHA İYİ İLİŞKİ' İSTEĞİ

De Telegraaf gazetesindeki haberde ise Rutte'nin, Türkiye'yi, "hem siyasi hem de askeri açıdan önemli bir NATO müttefiki olarak nitelendirdiği" belirtildi. Gazeteye göre, Hollanda Başbakanı, Ankara'nın Montrö Sözleşmesi'ne saygılı tutumundan da övgüyle söz etti.