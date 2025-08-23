Hollanda hükümetinde İsrail depremi

Hollanda'da, koalisyon ortaklarının İsrail'e yaptırımları engellemesine tepki gösteren Yeni Sosyal Sözleşme Parti (NSC) üyesi 9 bakan geçici hükümetten istifa etti. İlk açıklama Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp'tan geldi. Veldkamp, "Daha fazla tedbir uygulanmaması konusunda kabinedekilerden baskı hissettim. İstifa mektubu yazacağım" dedi. Ardından 7 bakanla birlikte istifa kararı aldıklarını söyleyen NSC lideri, geçici hükümette Sosyal İşler ve İstihdam Bakanı olan Başbakan Yardımcısı Eddy van Hijum da "Kısacası, artık tahammülümüz kalmadı" ifadesini kullandı.