Hollanda’ya Türk emniyet müdürü

Kırşehirli Hamit Karakuş, Kuzey Hollanda Emniyet Genel Müdürü oldu. Toplam 3 milyon nüfuslu Noord Holland (Kuzey Hollanda) Eyaleti içinde ülkenin en büyük şehri Amsterdam da dahil olmak üzere toplam 44 şehri bulunuyor. 58 yaşındaki Hamit Karakuş, Hollanda Senatosu'ndaki görevinden ayrılarak 1 Eylül'de görevine başladı. Karakuş'un ileriki dönemde İşçi Partisi'nin başına geçmesi bekleniyor. Rotterdam ve Schiedam emniyet müdürlüklerinde 10 yıl boyunca görev yapan Karakuş, Rotterdam Belediyesi'nde İskandan Sorumlu Belediye Başkan Yardımcılığı ve daha sonra senato üyesi olmuştu. Karakuş, "Toplumun huzuru ve güvenliği için ne gerekiyorsa onu yapacağımdan emin olabilirsiniz" diye konuştu. Gelderland Polis Okulu'ndan mezun ilk Türk olan Karakuş, atıldığı siyasette de ilkleri başardı.