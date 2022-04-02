Hollywood yıldızı Sean Penn’den savaş uçağı çağrısı! Milyarderlere seslendi…

Ünlü Hollywood yıldızı Sean Penn, milyarderlere çağrı yaparak Ukrayna için 12 tane F15 ve F16 uçak almaya çağırdı. Penn, sadece 500 milyon dolarla Ukrayna'daki savaşın bitirebileceğini ileri sürdü.

"BİR MİLYARDER SAVAŞI BİTİREBİLİR"

'Benim Adım Sam' ve 'Kral'ın Bütün Adamları' gibi birçok filmin başrol oyuncusu 62 yaşındaki film yıldızı Penn çağrısında "Açık kaynakla, Ukraynalı havacıları hızlı bir şekilde (3 hafta) eğiterek 2 filo F-15'ler veya 16'lar (Rus Mig'leri veya SU'larından daha iyi teknolojiye sahip 12 uçak ediyor) özel sektör alıcılarına yaklaşık 300 milyon dolara mal olacak" ifadelerini kullandı.