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Giriş Tarihi: 2.4.2022 11:18 Son Güncelleme: 2.4.2022 11:40

Hollywood yıldızı Sean Penn’den savaş uçağı çağrısı! Milyarderlere seslendi…

AA
Hollywood yıldızı Sean Penn’den savaş uçağı çağrısı! Milyarderlere seslendi…

Rusya Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle devam ederken, Batı’nın Rusya’ya yönelik tepkisi de büyüyor. Devletlerin yanı sıra ünlü isimler de Ukrayna’ya yönelik destek hareketlerinde bulunurken benzer bir girişim ünlü film yıldızı Sean Penn’den geldi. ABD’li film yıldızı Penn, milyarderleri Ukrayna için savaş uçağı almaya çağırdı.

Ünlü Hollywood yıldızı Sean Penn, milyarderlere çağrı yaparak Ukrayna için 12 tane F15 ve F16 uçak almaya çağırdı. Penn, sadece 500 milyon dolarla Ukrayna'daki savaşın bitirebileceğini ileri sürdü.

"BİR MİLYARDER SAVAŞI BİTİREBİLİR"

'Benim Adım Sam' ve 'Kral'ın Bütün Adamları' gibi birçok filmin başrol oyuncusu 62 yaşındaki film yıldızı Penn çağrısında "Açık kaynakla, Ukraynalı havacıları hızlı bir şekilde (3 hafta) eğiterek 2 filo F-15'ler veya 16'lar (Rus Mig'leri veya SU'larından daha iyi teknolojiye sahip 12 uçak ediyor) özel sektör alıcılarına yaklaşık 300 milyon dolara mal olacak" ifadelerini kullandı.

Sean Penn, 300 milyon doların üzerine füze savunması için 200 milyon dolar daha eklenirse toplamda 500 milyon dolara savaşın bitirilebileceğini ileri sürdü. Penn açıklamasında "Bir milyarder Ukrayna'daki bu savaşı bitirebilir" dedi.

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Hollywood yıldızı Sean Penn’den savaş uçağı çağrısı! Milyarderlere seslendi…
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