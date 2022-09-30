Ian Kasırgası’nda mahsur kalan 500’den fazla kişi kurtarıldı

Lee İlçe Şerifi Carmine Marceno da yaptıkları helikopter turlarıyla kasırganın oluşturduğu yıkımın büyüklüğünün daha kolay anlaşıldığını ifade ederek, "Özellikle Fort Myers sahiline baktığınızda onu tarif edecek bir kelime yok." dedi.

Ian'ın etkili olduğu bölgelerde arama kurtarma çalışmaları devam ederken, dalgaların sürüklediği yüzlerce teknenin karaya vurduğu, kasırganın bazı tekne ve botları otoyola kadar taşıdığı, bataklık bölgelerindeki timsahların otoyola çıktığı görüldü.