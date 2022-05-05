İki aydan sonra günışığı! “Hayata veda etmiştik”





29 Nisan'dan bu yana yürütülen 5 günlük tahliye operasyonunda, Azovstal demir-çelik fabrikasında saklanan ve iki ay boyunca fabrikada mahsur kalan kadınlar, çocuklar ve yaşlılar tahliye edildi. Voice of America'daki habere göre oğlu ve 10 yaşındaki torunuyla birlikte saklanan Valentina Sitnikova "Hayata veda etmiştik" dedi.