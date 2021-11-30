İngiliz F-35 jeti denizin dibini boylamıştı… Skandal olayın nedeni belli oldu!

YETKİLİLER KÖSTEBEĞİ ARIYOR

Skandal olayın görüntüleri ise yeni ortaya çıktı. Daily Mail'in haberine göre 100 milyon sterlin değerindeki savaş jetinin başarısız kalkış anları anbean kameraya yansıdı.

Yayınlanan görüntülerin ardından savaş jetinin, motorunun üzerindeki plastik yağmur kılıfının kaldırılmadan havalanmaya çalışması nedeniyle düştüğü belirlendi. Gemide bulunan yetkililerin, uçak düştükten sonra deniz yüzeyinde görülen kırmızı örtünün, olayın nedeni olduğunu anladıklarını ancak bu bilgiyi kamuoyuyla paylaşmadıklarını belirten kaynaklar, bunun nedeninin İngiliz donanmasının kendilerini "beceriksiz" gibi göstermek istememesi olduğunu dile getirdi.