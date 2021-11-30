İngiliz F-35 jeti denizin dibini boylamıştı… Skandal olayın nedeni belli oldu!

İngiliz basını, geçtiğimiz günlerde denize çakılan F-35 savaş jetinin ortaya çıkan yeni görüntüleriyle çalkalanıyor.
17 Kasım'da, Akdeniz'de görev yapan HMS Queen Elizabeth gemisinden havalanmak üzere harekete geçen bir F-35B tipi jetin, kalkış esnasında denize düştüğü haberi gündeme bomba gibi düşmüştü.
100 MİLYON STERLİN SULARA GÖMÜLDÜ
İngiliz donanmasına ait uçak Akdeniz'e düşerken, uçaktan atlayan pilotun güvenli şekilde HMS Queen Elizabeth gemisine geri döndüğü ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.
İngiliz Savunma Bakanlığının açıklamasında, "HMS Queen Elizabeth gemisinden kalkan uçağın pilotunun bu sabah Akdeniz'deki rutin uçuş operasyonları sırasında kendini fırlattığı" ifade etmişti.
YETKİLİLER KÖSTEBEĞİ ARIYOR
Skandal olayın görüntüleri ise yeni ortaya çıktı. Daily Mail'in haberine göre 100 milyon sterlin değerindeki savaş jetinin başarısız kalkış anları anbean kameraya yansıdı.
Yayınlanan görüntülerin ardından savaş jetinin, motorunun üzerindeki plastik yağmur kılıfının kaldırılmadan havalanmaya çalışması nedeniyle düştüğü belirlendi. Gemide bulunan yetkililerin, uçak düştükten sonra deniz yüzeyinde görülen kırmızı örtünün, olayın nedeni olduğunu anladıklarını ancak bu bilgiyi kamuoyuyla paylaşmadıklarını belirten kaynaklar, bunun nedeninin İngiliz donanmasının kendilerini "beceriksiz" gibi göstermek istememesi olduğunu dile getirdi.
ANBEAN GÖRÜNTÜLENDİ
F-35'in motoru kalkış sonrası kılıfı içine çekince arızanın gerçekleştiği öğrenildi. Donanma güçlerine tam 100 milyon sterline mal olan bu skandal hatanın görüntülerinin sızdırılmasının, ordu içinde üyük paniğe yol açtığı ve "köstebeğin" kim olduğuna dair kapsamlı bir çalışmanın başlatıldığı öğrenildi.
İngiliz F-35 uçağının Akdeniz’e düşme anı yayınlandı | Video
Denizin dibini boylayan F-35 jeti için kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.