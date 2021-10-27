İngiliz gece kulüplerinde kırmızı alarm! Tehdit giderek büyüyor…

KORKUNÇ ANLAR KAYIT ALTINDA

Bir diğer kurban olan 19 yaşındaki Sarah Buckle ise Nottingham kentinde çıktığı eğlencede bir süre sonra fenalaşarak yere yığıldı. Saatler boyu kusan Sarah'a yapılan muayenede elinden şırıngayla enjeksiyon yapıldığı anlaşıldı.

18 yaşındaki Kacey Edgar-Hedges da, dans ettiği sırada kolunda ani bir acı duyduğunu söyledi. Olay sonrası gece kulübünden ayrılan genç kızda da şırınga izi tespit edildi.

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İsmi açıklanmayan daha birçok kurbanın olduğu olaylar, ülke genelinde büyük ses getirdi. Özellikle geçtiğimiz aylarda bir polis tarafından işlenen Sarah Everard cinayetinden sonra tecavüz ve öldürme vakalarının artış yaşandığı ülkede birçok kadın derneği İngiliz polisini göreve çağırdı.

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