İngiliz gece kulüplerinde kırmızı alarm! Tehdit giderek büyüyor…

Son aylarda kadın cinayetleri haberleriyle sarsılan İngiltere, bu kez genç kadınlara yapılan saldırı haberleriyle gündeme geldi.
GENÇ KADINLAR TEHDİT ALTINDA
Koronavirüs salgınında aşılamaların artmasıyla yeniden başlayan gece hayatında büyük bir skandal yaşanıyor. İngiliz basınında öne çıkan haberlere göre genç kadınlara, sistematik saldırılarda büyük bir artış yaşanıyor.
Özellikle sosyal medyada yayınlanan videolar, olayın büyüklüğünü gözler önüne seriyor. İlk olarak Bristol kentinde 20 yaşındaki genç bir öğrencinin başına gelen korkunç olay sonrası alevlenen olaylar, çığrından çıkmış durumda.
Bristol kentinde yaşayan 20 yaşındaki öğrenci Ilana El-baz, kız arkadaşlarıyla gittiği gece kulübünde kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından ilaçla zehirlendi.
ŞIRINGAYLA SALDIRIYORLAR
Kalabalıkta, kendisine fark ettirilmeden içeceğine ilaç atılan Ilana, zorlukla döndüğü evinin merdivenlerinde felç geçirdi. Erkek arkadaşı tarafından kaydedilen görüntülerde Ilana'nın bilincinin tamamen kapalı olduğu görülürken, geçici felç yaşadığı da gözlemleniyor.
Korkutan raporlarda, son iki ay içinde gece kulüplerinde 200'den fazla genç kadının içeceklerine ilaç atıldığı veya şırıngayla ilaç enjekte edildiği ortaya çıktı.
Çoğunlukla öğrencilerin hedef alındığı saldırıların sonucunda kurbanların tecavüze uğradığı veya çantalarının çalındığı anlaşıldı.
Ülkenin büyük gece kulüplerinde meydana gelen olaylar, ülke genelinde büyük yankı uyandırdı. Yalnızca geçtiğimiz hafta içinde en büyüğü 21 yaşında olmak üzere 8 kadın ilaçla zehirlendi.
İngiliz basınına konuşan 19 yaşındaki Zara Owen, gittiği gece kulübünde bir süre sonra fenalaşmasının ardından arkadaşları tarafından eve getirildiği, ertesi gün ise bacağında şırınga izlerine rastladığını söyledi.
KORKUNÇ ANLAR KAYIT ALTINDA
Bir diğer kurban olan 19 yaşındaki Sarah Buckle ise Nottingham kentinde çıktığı eğlencede bir süre sonra fenalaşarak yere yığıldı. Saatler boyu kusan Sarah'a yapılan muayenede elinden şırıngayla enjeksiyon yapıldığı anlaşıldı.
18 yaşındaki Kacey Edgar-Hedges da, dans ettiği sırada kolunda ani bir acı duyduğunu söyledi. Olay sonrası gece kulübünden ayrılan genç kızda da şırınga izi tespit edildi.
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İsmi açıklanmayan daha birçok kurbanın olduğu olaylar, ülke genelinde büyük ses getirdi. Özellikle geçtiğimiz aylarda bir polis tarafından işlenen Sarah Everard cinayetinden sonra tecavüz ve öldürme vakalarının artış yaşandığı ülkede birçok kadın derneği İngiliz polisini göreve çağırdı.
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