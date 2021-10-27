İngiltere'de gece kulüplerinde kadına şiddet ve taciz artıyor! İlaçla bayıltılan genç kız yaşadıklarını anlattı | Video

İngiltere'de gece kulüplerinde kadınlara saldırılar artıyor, içkilerine ilaç atılıyor, hatta şırıngayla farkedilmeden ilaç enjekte ediliyor. 20 yaşındaki öğrenci Ilana El-baz, böyle bir olayı kendisinin de yaşadığını, kendisine ilaç verildiğini ve eve döndüğünde baygın halde olduğunu belirtti. Ilana'nın erkek arkadaşı, sevgilisinin yarı baygın hallerini kayıt altına aldı.