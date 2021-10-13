İngiliz The Economist’ten kıtlık uyarısı! Avrupa’da kriz kötüleşiyor

Avrupa, büyük bir enerji ve tedarik kriziyle boğuşuyor. İngiltere'de başlayan tedarik krizi, ülke genelinde tüm benzin istasyonlarını boşaltmışken, oluşan panik havası gıda sıkıntısını da doğurdu.
Ülkede kıtlık endişesi uyarısı yapılırken halk, dondurulmuş ve kuru gıdalar için marketleri adeta talan etti.
AVRUPA'DA BÜYÜK KRİZ
Ancak kriz, yalnızca akaryakıt ve gıda sıkıntısıyla sınırlı kalmadı. Enerji sektöründe arz-talep dengesizliği nedeniyle Avrupa'da elektrik fiyatlarının en fazla arttığı ülke İngiltere oldu.
Ülkede, elektrik fiyatlarındaki artış son bir ayda ise yüzde 80'i aştı. Yüzlerce firma, yüksek fiyatlar nedeniyle maliyetlerini karşılayamadıklarını söyleyerek kepenk kapatacağı uyarısında bulundu.
Ancak yaşanan enerji krizi, İngiltere'yle sınırlı kalmadı. Kıta genelinde doğal gaz ve elektrik fiyatları, son bir ayda 2 kat arttı. Sene başından bu yana yaşanan artışın ise yüzde 250'den fazla olduğu belirtildi.
Koronavirüs salgını sonrasında Avrupa'nın yeterli önlemi alamaması ve Rusya'nın enerjide elini güçlendirmek için Avrupa'yı Kuzey-Akım-2 üzerinden kendisine bağımlı hale getirmesiyle, kıtada büyük bir panik baş gösterdi.
Enerji krizinin ortaya çıkmasında büyük rol oynayan Rusya ile Avrupa ülkeleri arasında Soğuk Savaş ifadeleri, giderek daha sık kullanılır oldu.
"KITLIK EKONOMİSİ"
Başta İngiltere olmak üzere kıta genelinde sistem çökme noktasına gelmişken, İngiliz The Economist yaşanan paniği manşete taşıdı.
Yetkililerin, krizin daha da kötüleşeceğini söyleyerek kıtlık uyarısı yapmasının ardından İngiliz ekonomi dergisi, kıyamet senaryosunu kapaktan duyurdu.
"Kıtlık Ekonomisi" manşetiyle, krizin boyutunun büyüklüğünü kapaktan duyuran The Economist, Avrupa'yı uyardı.
Yayınladığı analizde "Gıda talebindeki artış o kadar güçlü ki arza yetişmek için mücadele ediyor. Tır şoförleri imza ikramiyeleri alıyor, bir konteyner gemisi donanması, Kaliforniya açıklarına demir atıyor. O sırada enerji fiyatları yükseliyor. Yükselen enflasyon yatırımcıları korkuturken, 2010'ların bollukları yerini kıtlık ekonomisine bırakıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 10.4 trilyon dolarlık küresel teşvik bile, kıtlığa çözüm olmayabilir. Pandemi sırasında elektronik ürünlere olan talep patladı. Hepsi kıtlığın habercisi." İfadelerini kullanan Economist, Avrupa'daki enerji krizinin büyüyeceğini söyledi.
İngiltere’de kıtlık paniği! Ülkedeki kaos giderek artıyor