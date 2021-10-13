İngiliz The Economist’ten kıtlık uyarısı! Avrupa’da kriz kötüleşiyor

"Kıtlık Ekonomisi" manşetiyle, krizin boyutunun büyüklüğünü kapaktan duyuran The Economist, Avrupa'yı uyardı.

Yayınladığı analizde "Gıda talebindeki artış o kadar güçlü ki arza yetişmek için mücadele ediyor. Tır şoförleri imza ikramiyeleri alıyor, bir konteyner gemisi donanması, Kaliforniya açıklarına demir atıyor. O sırada enerji fiyatları yükseliyor. Yükselen enflasyon yatırımcıları korkuturken, 2010'ların bollukları yerini kıtlık ekonomisine bırakıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 10.4 trilyon dolarlık küresel teşvik bile, kıtlığa çözüm olmayabilir. Pandemi sırasında elektronik ürünlere olan talep patladı. Hepsi kıtlığın habercisi." İfadelerini kullanan Economist, Avrupa'daki enerji krizinin büyüyeceğini söyledi.

İngiltere’de kıtlık paniği! Ülkedeki kaos giderek artıyor