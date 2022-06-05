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Giriş Tarihi: 5.6.2022 18:03 Son Güncelleme: 5.6.2022 18:07

İngiliz The Guardian Gazetesi 'Turkey'den Türkiye'ye geçişi yazdı: Erdoğan dediğini yaptı

İngiliz The Guardian Gazetesi ’Turkey’den Türkiye’ye geçişi yazdı: Erdoğan dediğini yaptı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de ihraç ürünlerinde ve her türlü yazışmada "Made in Turkey" yerine "Made in Türkiye" ibaresi kullanılması kararı yayımlanmıştı. İngiltere basınından The Guardian gazetesinde, Türkiye'nin isim değişikliğini inceleyen bir makale yayınlandı. Gazetede değişimle ilgili, "Erdoğan'ın, batılılaşmış isimden kurtulmak istediği söyleniyor" denildi.

Birleşmiş Milletler (BM), uluslararası alanda "Turkey" şeklinde anılan ülkemizin ismini, Ankara'nın talebi üzerine "Türkiye" olarak değiştirdi. Dünya Ticaret Örgütü ve BM Güvenlik Konseyi'nde "Turkey" yerine ilk kez "Türkiye" kullanıldı.

İngiltere basınından The Guardian gazetesinde, Türkiye'nin isim değişikliğini inceleyen bir makale yayınlandı.

Yazıda, "Türkiye'nin yeniden markalaşma kararı asırlık bir fikir. İngiltere, bir gün adını değiştirmek zorunda kalabilir mi?" denildi.

"ERDOĞAN, BATILILAŞMIŞ İSİMDEN KURTULMAK İSTİYOR"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, konuya ilişkin, "Türkiye, Türk halkının kültür, medeniyet ve değerlerinin en iyi temsili ve ifadesidir" diye konuşmuştu.

Söz konusu yazıda, "Bir isimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göre çok şey var. Erdoğan'ın, batılılaşmış ve İngilizceleştirilmiş isimden kurtulmak istediği söyleniyor" ifadeleri kullanıldı.

"KİMLİK, ANKARA'DA HER ŞEY"

Her yerde olduğu gibi Ankara'da da kimliğin "her şey" olduğuna vurgu yapıldı.

Tarihten örnekler verilerek, 1707'de Birlik Yasaları'nın, Büyük Britanya Birleşik Krallığı'nın yeni konseptini oluşturduğu, 2019 yılında Makedonya'nın, Yunanistan ile anlaşmazlığın ardından Kuzey Makedonya olduğu anımsatıldı.

İSKOÇYA HATIRLATMASI: YENİ İSİM ŞART OLABİLİR

İstanbul, New York, St Petersburg ve Mumbai gibi dünyanın önde gelen şehirlerinin, köklerine ve değişen kimliklerine göre tekrar markalaştığı belirtildi.

Aynı yazıda, "Birleşik Krallık, Erdoğan'ı örnek almalı mı? İskoçya, oradan ayrılırsa artık 'birleşik' olmayacak. Büyük Britanya 'Küçük İngiltere'ye dönüşürken, yeni bir isim şart olabilir. Brexitannia'ya ne dersiniz?" ifadeleri kullanıldı.

Dünya Ticaret Örgütü'nde "Turkey" yerine ilk kez "Türkiye" kullanıldı BM’de ilk: Turkey yerine Türkiye kullanıldı BM Güvenlik Konseyi'nde ilk kez 'Turkey' yerine 'Türkiye' ismi kullanıldı Son dakika: Türkiye'nin talebi sonrası BM kararını verdi: Artık her yerde 'Türkiye' yazacak

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İngiliz The Guardian Gazetesi 'Turkey'den Türkiye'ye geçişi yazdı: Erdoğan dediğini yaptı
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