İngiliz The Guardian Gazetesi ’Turkey’den Türkiye’ye geçişi yazdı: Erdoğan dediğini yaptı

"ERDOĞAN, BATILILAŞMIŞ İSİMDEN KURTULMAK İSTİYOR"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, konuya ilişkin, "Türkiye, Türk halkının kültür, medeniyet ve değerlerinin en iyi temsili ve ifadesidir" diye konuşmuştu.

Söz konusu yazıda, "Bir isimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göre çok şey var. Erdoğan'ın, batılılaşmış ve İngilizceleştirilmiş isimden kurtulmak istediği söyleniyor" ifadeleri kullanıldı.