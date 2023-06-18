İngiltere’de ekonomik kriz mağazaları vurdu: Kilo ile giysi satıyorlar





Bu renkler kilogram fiyatının ne kadar olduğunu gösteriyor. Ürünlerin kilosu 30 pounddan, 110 pounda kadar değişiyor. Daha çok markalı vintage ürünler sattığını söyleyen Picknweight'in aksine her şeyin kilosunun 30 pound olduğu ikinci el mağaza zincirleri de var. Kilo Sale bunlardan biri. İlk olarak online satışla başlayıp şimdi mağazalaşan Go Thrift's de bir diğer örnek. Bu arada kilo ile giysi satışı yapan bazı yeni oluşumlar ülke genelinde mağazalaşamadıkları için gezici çadır mağazalarla farklı şehirlere gidiyorlar. Sosyal medyada satış günlerini ve şehirleri duyuran girişimlerin de sayısı az değil.