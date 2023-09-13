İngiltere’de kadın cerrahlar taciz mağduru

İngiliz yayın kuruluşu BBC, ülkede kadın cerrahların, meslektaşları tarafından cinsel tacize, saldırıya ve bazı durumlarda tecavüze uğradıklarını ortaya koydu. Habere göre, İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) personeliyle yapılan bir araştırmada kadın cerrahların meslektaşları tarafından cinsel tacize, saldırıya ve bazı durumlarda tecavüze uğradıklarını söylediklerini tespit etti.Araştırmaya katılan kadın cerrahların yaklaşık üçte ikisi son 5 yıl içinde cinsel tacize maruz kaldıklarını, üçte biri ise meslektaşları tarafından cinsel saldırıya uğradıklarını anlattı. Araştırmanın yazarları da kadın stajyerlerin kıdemli erkek cerrahlar tarafından istismar edildiğini ve bunun halihazırda NHS hastanelerinde meydana geldiğini belirtti.İngiltere Kraliyet Cerrahlar Koleji, bulguların "gerçekten şoke edici" olduğunu kaydetti. Exeter Üniversitesi, Surrey Üniversitesi ve Cerrahide Cinsel Suistimal Çalışma Grubu tarafından yapılan araştırma, özel olarak BBC ile paylaşıldı. Bulgulara göre, kadınların yüzde 63'ü iş arkadaşlarının cinsel tacizine maruz kaldı, yüzde 30'u bir iş arkadaşı tarafından cinsel saldırıya uğradı ve en az 11 tecavüz vakası rapor edildi.