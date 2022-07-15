İngiltere’de ’kırmızı alarm’ verildi: Ulusal acil durum...



METEOROLOJİDEN KRİTİK UYARI

Meteoroloji Ofisi Sözcüsü Grahame Madge, yüksek sıcaklık uyarısını "potansiyel olarak çok ciddi bir durum" olarak nitelendirdi. Madge, pazartesi ve salı günü sıcaklıkların 40 dereceye ulaşmasının "tarihi" bir an olacağını söyledi. Madge ayrıca, "40 dereceye ulaşırsak bu iklim değişikliğinin artık bizimle olduğunu gösteriyor. Bu gibi durumlar, iklim değişikliği nedeniyle çok daha muhtemel hale geliyor" dedi.