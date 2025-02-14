İngiltere’de Türk Konsolosluğu önünde Kur'an-ı Kerim yakıldı
İngiltere'nin başkenti Londra'da Türkiye Konsolosluğu önünde bir kişi Kuran-ı Kerim yaktı.
Londra'daki Türk Konsolosluğu önünde bir kişi Kur'an-ı Kerim yaktı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Kur'an-ı Kerim'i yakan eylemciye bıçaklı bir adam saldırdı.
Londra'daki Türk Konsolosluğu önünde çirkin eylem: Kur'an-ı Kerim yaktı! | Video
Görüntülerde, eylemciye saldıran adamın elindeki kitabı alarak yakmaya çalışan kişiye tükürdüğü görüldü. Yetkililer, olay yerine ambulans ve polis ekiplerinin sevk edildiği belirtti.