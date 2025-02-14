Video Dünya Londra'daki Türk Konsolosluğu önünde çirkin eylem: Kur'an-ı Kerim yaktı! | Video
Londra'daki Türk Konsolosluğu önünde çirkin eylem: Kur'an-ı Kerim yaktı! | Video

Londra'daki Türk Konsolosluğu önünde çirkin eylem: Kur'an-ı Kerim yaktı! | Video

14.02.2025 | 12:32

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Türkiye Konsolosluğu önünde Kur'an-ı Kerim yakarak provokasyon yapan kişiye bıçaklı bir adam müdahale etti.

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