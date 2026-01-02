İnsanlık 2026’da Ay’a geri mi dönecek?

Astronotları Ay'a geri gönderme hedefi, onlarca yıldır belirsizliğini koruyordu. Ancak 2026 yılıyla birlikte bu hedef somut bir hal alacak. NASA'nın 2017'de duyurduğu ve sadece Ay'a dönmeyi değil, orada kalıcı bir üs kurmayı da amaçlayan Artemis programı, ilk mürettebatlı uçuşunu gerçekleştirmeye çok yakın. Artemis II adı verilen bu tarihi görevin, en erken şubat ayında fırlatılması bekleniyor. Bu uçuş, 1972'deki son Apollo görevinden bu yana insanların yakın Dünya yörüngesinin ötesine geçtiği ilk sefer olacak.