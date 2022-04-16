Instagram’dan tepki çeken karar! Bella Hadid’e paylaşım engeli

Saldırıda 152 Filistinli yaralanırken, İsrail'e tepki de giderek büyüyor. İsrail'in zulmüne karşı susmayan ve bu şiddeti her fırsatta dünyaya duyuran Filistin asıllı dünyaca ünlü model Bella Hadid de saldırıları kınayan isimlerin başında geliyor