Instagram’dan tepki çeken karar! Bella Hadid’e paylaşım engeli

İsrail kuvvetlerinin, Filistin halkına yönelik şiddet eylemleri bitmek bilmiyor. Ramazan ayının başlamasından bu yana Filistinlilere saldırılarını artıran İsrail polisi, son olarak Mescid-i Aksa'ya sabah namazı için gelen Müslümanlara saldırmıştı
Saldırıda 152 Filistinli yaralanırken, İsrail'e tepki de giderek büyüyor. İsrail'in zulmüne karşı susmayan ve bu şiddeti her fırsatta dünyaya duyuran Filistin asıllı dünyaca ünlü model Bella Hadid de saldırıları kınayan isimlerin başında geliyor
Mescid-i Aksa'daki Cuma namazında yaşanan saldırıları kınayan birkaç paylaşım yapan Hadid'in hesabına, Instagram tarafından sansür ve kısıtlama geldi
Paylaşım yapması engellenen ünlü model, duruma büyük tepki gösterdi.
"Filistinlilerin, İsrail polisi tarafından püskürtüldüğü gönderilerim, Instagram tarafından engellendi. Ne zaman Filistin hakkında paylaşım yapsam engelleniyor. Gönderilerim bir milyondan fazla kişiye ulaştığı için engelleniyor olabilir mi?" ifadeleriyle Instagram'a tepki gösterdi