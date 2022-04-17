Instagram’dan tepki çeken karar! Bella Hadid’e paylaşım engeli

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İşgalci İsrail kuvvetlerinin Filistin halkına zulmü, Ramazan ayında da devam ediyor. Instagram hesabından, İsrail şiddetine en büyük tepkiyi veren isimlerden biri olan dünyaca ünlü model Bella Hadid’e yönelik tepki çeken bir karar geldi. Mescid-i Aksa’da cemaate yapılan saldırıları kınayan Hadid’e, paylaşım yasağı geldi. Instagram’ın, Filistin hakkında yaptığı tüm paylaşımları anında kısıtladığını söyleyen ünlü model, Filistin halkının sesi olmaya devam edeceğini dile getirdi. Gün içerisinde tekrar Filistin paylaşımı yapmayı deneyen Bella Hadid, bu seferde 'DM' kutusuna erişim problemi yaşadığını bildirdi