Irak harekete geçti: Terör örgütü PKK/YPG Suriye sınırından çıkarıldı
Terör örgütü PKK/YPG için çember daralıyor. Irak Sınır Güçleri Komutanlığı, teröristleri Suriye sınırındaki bölgeden çıkardı.
Irak, terör örgütü PKK/YPG'yi Suriye sınırındaki bölgeden çıkardı. Irak Sınır Güçleri Komutanlığı, tarafından yapılan açıklamada, Irak'ın Musul kentinde bulunan Rabia'da bulunan 12. Sınır Tugayı 2. Tabur bölgesinde yer alan noktada konuşlanan terör örgütü PKK/YPG mensuplarının çıkarıldığı bildirildi.
Açıklamada, Irak-Suriye sınır hattında beton duvar inşa çalışmalarını tamamlamak amacıyla bölgenin boşaltıldığı belirtilerek, duvarın sınır güvenliğini artırmak amacıyla inşa edildiği kaydedildi. Irak ordusu, Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye sınırına asker takviyesini artırarak, terör örgütlerinin bölgede yeniden yapılanmasını engellemeye çalışıyor.